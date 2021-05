NAPOLI E SALERNO A RISCHIO DEFAULT: SENZA UN INTERVENTO DELLO STATO SERVIZI A RISCHIO

Ci sono anche i Comuni di Napoli e di Salerno, tra gli oltre 800 in Italia, che corrono il rischio di finire in default, senza un ulteriore intervento dello Stato per sostenere le casse degli Enti Locali finite in difficoltà. Napoli, con un deficit di oltre 900 milioni, Salerno, con un deficit di 127 milioni di euro: ieri, a Roma, nel corso di un’audizione parlamentare per una possibile norma Salva Comuni si è parlato anche dei due centri della Regione Campania che, con un debito accumulato nel corso degli anni, dopo una recente sentenza della Corte Costituzionale sui tempi di restituzione dei debiti da parte della Pubblica Amministrazione, potrebbero finire al centro di un caso clamoroso di fallimento istituzionale, con la conseguenza di servizi paralizzati ed amministrazione al collasso. Al Governo l’ANCI ha già avanzato alcune proposte perchè si tratta di Comuni molto importanti e significati per il territorio: da Napoli a Torino, da Salerno a Reggio Calabria, solo per citare gli esempi piu’ emblematici.

