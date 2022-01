NAPOLI. PRIMO SCONTRO DE LUCA-MANFREDI SUL TEATRO SAN CARLO: STOP AI FONDI REGIONALI ?

E’ durato poco l’idillio tra il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: a provocare lo scontro i fondi regionali da destinare al Teatro San Carlo che la Regione minaccia di revocare se non si dovesse procedere alla rimozione del direttore generale del San Carlo Emmanuela Spedaliere che la Regione Campania, attraverso il suo rappresentante in Consiglio Maurizio Borgo, ritiene illegittima arrivando a minacciare l’uscita dalla Fondazione che gestisce il teatro in caso di mancato annullamento della stessa. Al lavoro per una mediazione il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

