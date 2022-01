DRAGHI FIRMA DPCM PER SUPER GREEN PASS: ECCO DOVE SARA’ LIBERO L’ACCESSO

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il DPCM che individua gli esercizi commerciali ed i luoghi pubblici dove sarà possibile accedere senza avere il Super Green Pass. Esclusi, dall’elenco, anche gli uffici postali per il ritiro della pensione. Ecco l’elenco dei luoghi liberi.

SUPERMERCATI, IPERMERCATI E NEGOZI DI VICINATO

Sì all’ingresso senza green pass per «esigenze alimentari e di prima necessità» in ipermercati, supermercati, discount di alimentari, mini mercati e altri esercizi commerciali non specializzati di alimenti vari. Viene precisato che è escluso il consumo sul posto. Sì anche all’ingresso nei negozi di commercio al dettaglio di prodotti surgelati. Ingresso senza green pass anche nei negozi di commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

FARMACIE, PARAFARMACIE E NEGOZI DI OTTICA

Ingresso senza richiesta di green pass anche in farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica. Sì anche al commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.Gli occhiali si possono acquistare anche se non si ha il green pass. Il decreto specifica, infatti, che non serve il green pass negli esercizi commercio al dettaglio di materiale per ottica.

RIFORNIMENTO CARBURANTI

Nessuna richiesta di pass anche per il rifornimento di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

DENUNCE IN COMMISSARIATO O TRIBUNALE

É consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, per attività istituzionali indifferibili e di prevenzione e repressione degli illeciti. Quindi, per esempio, si può andare in commissariato per effettuare una denuncia. Il decreto precisa che è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione «indifferibile e urgente» di denunce da parte di vittime di reati. Sì anche all’ingresso senza pass per richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci o per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.