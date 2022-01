PARAGONE BLOCCATO DAL COVID, SALTA INCONTRO PUBBLICO A SALERNO

Gianluigi Paragone ospite alla puntata Diritto e Rovescio su Rete 4, ha comunicato di essere risultato positivo al test Covid e pertanto a causa delle restrizioni imposte dal Governo,

non potrà essere presente fisicamente in piazza a Salerno il giorno 28 gennaio, ma sarà presente virtualmente in collegamento da casa.

Lo comunicano gli esponenti provinciali di Italexit, il movimento politico di Gianluigi Paragone, la cui presenza a Salerno era annunciata per sostenere la battaglia portata avanti dal medico Torre, che nel periodo piu’ caldo del Covid ha curato, direttamente a casa, tantissimi pazienti, evitando il protocollo della “vigile attesa”, imposto dal Ministero della Salute.