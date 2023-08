NAPPI E GRANT (LEGA): “CACCIATORI PENALIZZATI DA SCELTE DE LUCA, SUBITO UNA SOLUZIONE”

“I cacciatori sono le sentinelle del territorio, la loro attività va incentivata, basti ricordare il contributo dato dalla categoria nel monitoraggio sulla peste suina africana. La tortora selvatica è specie importante per la tradizione venatoria campana: la Giunta si impegni nel promulgare urgentemente una nuova proposta che preveda la rimodulazione del numero di uscite settimanali alla specie e monitoraggio del prelievo in tempo reale, e che soprattutto sia avallata da considerazioni scientifiche e da uno studio scrupoloso inattaccabili e a prova di ricorso di certi ambientalisti della domenica”. Lo affermano in una nota congiunta, il coordinatore della Lega in Campania, Valentino Grant, e il capogruppo in Consiglio regionale, Severino Nappi.

