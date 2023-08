NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “STOP ALLA CACCIA IN CAMPANIA PER APPROSSIMAZIONE DE LUCA”

A causa dell’approssimazione con la quale viene organizzato il lavoro della Giunta Regionale De Luca, in Campania, quest’anno le migliaia di cacciatori corrono il rischio di rimanere a casa e con loro anche chi, dalle altre Regioni raggiunge i nostri territori per l’attività venatoria. Un’intera economia è a rischio per l’incompetenza di chi non redatto e neppure approvato il Piano Faunistico.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

Voglio esprimere la mia vicinanza e la mia solidarietà ai cacciatori campani, che, per l’ennesima volta, stanno subendo le conseguenze della superficialità, dei ritardi e delle inaccettabili inadempienze della Regione.

In questi giorni, le associazioni venatorie sono nuovamente sul piede di guerra e, a più voci, hanno denunciato il fallimentare dell’azione della Regione Campania in tema di attività venatoria. Un fallimento che mortifica le legittime aspettative e richieste di un’intera categoria. Basti pensare ai ritardi enormi accumulati dalla Regione sull’approvazione del nuovo piano faunistico regionale e nell’adozione del calendario venatorio.

I cacciatori sono cittadini ed elettori campani come tutti, ai quali va garantita immediatamente una risposta. La Regione è chiamata a farsene carico con tempestività. Ne farò oggetto di una interrogazione che sottoporrò, nelle prossime ore, all’Assessore regionale al ramo.