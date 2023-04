NASCE IN PROVINCIA DI SALERNO IL COORDINAMENTO PER ELLY SCHLEIN: ECCO CHI NE FA PARTE

E’ nato, in Provincia di Salerno, il Coordinamento per Elly Schlein, un vero e proprio gruppo di lavoro all’interno del Partito Democratico per sostenere, a tutti i livelli, le decisioni portate avanti dalla attuale segretaria del Partito Democratico. A promuoverlo l’ex Consigliere Regionale del Pd, già candidata alle politiche del 2022, Anna Petrone.

“Dando seguito all’entusiasmante risultato delle Primarie” scrivono i responsabili del Coordinamento ” che il 26 Febbraio hanno portato Elly Schlein alla guida del PD, con un risultato significativo anche in Provincia di Salerno grazie allo stimolo ed all’apporto importante di Anna Petrone e Tino Iannuzzi, di Paola Landi eletta in Assemblea nazionale e di tutti i candidati e le candidate, di tanti iscritti, amministratori e dirigenti del PD, di tanti cittadini; continua e si intensifica l’attività politica svolta durante la fase congressuale.

Siamo consapevoli delle grandi aspettative generate da quel voto e dalla elezione di Elly Schlein a Segretario Nazionale, sentiamo, oggi, forte la responsabilità di prodigarci e di offrire un contributo per organizzare e dare forza al nuovo corso del PD anche nella nostra Provincia, con un lavoro che intendiamo portare avanti con passione e dedizione per aiutare il Partito a recuperare la fiducia e l’impegno attivo di migliaia e migliaia di Salernitani, che negli ultimi anni si sono allontanati ed hanno deciso di non rinnovare l’adesione alla nostra comunità.

Con questo spirito abbiamo inteso darci un coordinamento e affidare a Mauro Calatola, nostro eletto in Assemblea Nazionale, il compito di guidarci.

Nelle prossime settimane saremo, quindi, impegnati ad organizzare iniziative politiche in tutta la provincia, volte a rilanciare la centralità del Partito Democratico, partendo proprio dai territori.”