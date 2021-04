NEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI LA NORMA SULL’ABUSO DI UFFICIO: SOLO DOLO ED OMISSIONI

Il Governo Draghi, in vista dell’attuazione della vasta gamma di opere pubbliche legate al Recovery Plan, sta pensando ad inserire, all’interno del prossimo Decreto Semplificazioni, anche una modifica della norma sull’abuso di ufficio, per quanto riguarda i dipendenti pubblici. Le anticipazioni, oggi riportate da numerosi quotidiani, parlano di una restrizione della fattispecie delittuosa al solo caso di dolo (escludendo, dunque, la colpa) ma mantenendo in vigore la norma per quanto riguarda le omissioni. Da un lato, dunque, una garanzia per le amministrazioni che operano in maniera veloce e rapida, dall’altro, una sanzione per chi, invece, ritarda nel completamento delle procedure. Per quanto riguarda, invece, il Codice degli Appalti, l’idea della maggioranza è quella di tornare ad una posizione importante dell’ANAC, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione, e di Banca d’Italia, attraverso una piu’ facile consultazione dei dati bancari.

