NEL PD PER VALIANTE A RISCHIO IL NUMERO 2 AL SENATO ? IL POSTO SPETTA A LEU

Potrebbe saltare anche la candidatura al numero 2 del Senato Proporzionale nella lista del Pd Campania 2 per il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante. La casella disponibile, lasciata vuota dopo la rinuncia di Federico Conte che ha preferito non correre in una posizione non utile, non spetta, infatti, al Partito Democratico ma a Leu, il partito di Roberto Speranza che, nelle prossime ore, dovrebbe esprimere il nome maschile da inserire in lista. Se questo dovesse essere confermato Valiante, da candidato nel Collegio Uninominale per il Senato, si troverebbe completamente fuori dalla prossima tornata elettorale.

