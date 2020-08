NICOLA ZINGARETTI (PD): “LEGGE ELETTORALE PRIMA DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE”

Il Segretario Nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, rilancia il tema della necessità di approvare, almeno in un ramo del Parlamento, la nuova Legge Elettorale prima del voto per il Referendum sul taglio dei Parlamentari, previsto per il 20 e 21 Settembre.

Il testo, sul quale le Camere potrebbero avviare una discussione in tempi rapidi, è quello del Germanicum: liste bloccate, attribuzione proporzionale dei seggi e soglia di sbarramento per l’accesso alla distribuzione dei seggi.

Ed è proprio la soglia di sbarramento, che oggi sembra fissata al 5%, ad aver creato non poche fibrillazioni all’interno della maggioranza di Governo dove Italia Viva e Leu, per motivi abbastanza semplici da comprendere, sono contrarie ad un’asticella posta tanto in alto.