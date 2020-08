NICOLA ZINGARETTI RILANCIA L’IPOTESI MES: “BISOGNA ATTIVARLO, E’ VANTAGGIOSO”

“La scelta di formare questo governo da parte del Pd è stata lungimirante. Anche se non vanno nascoste le difficoltà in nome della salvezza della Repubblica.

Senza questo governo non avremmo potuto fronteggiare la pandemia: Salvini l’avrebbe gestita come Trump o Bolsonaro e il rapporto conflittuale con l’Europa non avrebbe permesso di ottenere per l’Italia gli straordinari risultati, anche in termini di risorse.

Il Pd è la garanzia ed è il motore affinché le cose cambino in meglio.” E’ quanto annuncia il Segretario Nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Le risorse del Recovery Fund vanno utilizzate su progetti credibili, concreti e di valore strategico. Ne ho parlato oggi su La Stampa. ECCO LE NOSTRE PRIORITÀ • Innovazione, ricerca, scuola, capitale umano, valorizzazione dei nostri talenti, green economy, digitalizzazione del Paese e drastico ammodernamento della pubblica amministrazione, con la semplificazione dei regolamenti troppo numerosi e complicati e della ancora così forte vischiosità della pubblica amministrazione. • Impegno contro le discriminazioni di genere. • rilancio di politiche industriali in grado di coordinare meglio le strategie e dare alle nostre grandi imprese pubbliche degli obiettivi Paese. • Sostegno molto più attivo al tessuto della piccola e media impresa. • Sul piano fiscale, l’adeguamento dei pagamenti all’erario da parte da tante partite Iva. • Infrastrutture moderne, risanamento strutturale del dissesto idrogeologico dei nostri territori, interventi nel Mezzogiorno. • Rilancio del Sistema sanitario. Occorre attivare il Mes che è una linea di finanziamento molto più vantaggiosa rispetto alla ricerca di risorse sul mercato. Ed è senza condizioni. So che dovremo raggiungere questi obiettivi in una situazione politica per certi aspetti anomala. Ma è inutile lamentarsi, tramare o fare confusione. Occorre un impegno corale per cambiare e ricostruire fiducia nel futuro. Abbiamo una missione: lasciare ai giovani un’Italia migliore di quella che abbiamo trovato. Ora è possibile.