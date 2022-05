NOCERA INFERIORE. ANNARITA RUGGIERO: “CON ANTONIO ROMANO PER DIALOGO TRA CITTADINI ED ISTITUZIONI”

Prendono corpo, nel Comune di Nocera Inferiore, le liste dei candidati al Consiglio Comunale per le prossimi amministrative del 12 Giugno. Nella lista Insieme per Nocera, all’interno della coalizione di Antonio Romano, c’è anche Annarita Ruggiero, da tempo impegnata nel sociale.

“I temi che porto con me” sottolinea Annarita Ruggiero, ” riguardano l’Ascoltare, il Parlare e l’Attivarsi attraverso politiche che coinvolgano Asl, Scuola, Comune e Ambito Sociale. Attraverso “l’Ascolto Attivo” voglio aprire e RIPRENDERE il dialogo tra Cittadino e Istituzioni senza discriminazioni e con “l’Azione Fattiva” voglio lavorare per restituire DIRITTI e DIGNITA’ a tutti i Cittadini, alle Disabilità, all’ Autismo.

Il mio impegno INSIEME per Nocera è ASL – SCUOLA – COMUNE – SOCIALE Per definire chiaramente le competenze e le azioni istituzionali in materia di politiche sociali e disabilità con progetti e servizi permanenti per la vita indipendente del Diversamente Abile “con Noi e dopo di Noi”. Insieme per Nocera è il mio invito ai cittadini come me di unirsi a me con la forza, il coraggio, il buon senso, la determinazione, l’entusiasmo trascinante, incontenibile e incorruttibile di “esporsi, lottare, attivarsi” anche scendendo in piazza tutti insieme spesso stremati da una politica lontana, chiusa nei palazzi, e da una snervante burocrazia. Dobbiamo offrire ai nostri figli, nipoti, e a noi stessi l’alternativa di poter restare “nella nostra terra, nella nostra Nocera”. Con #iosononicolo tutti possiamo essere “facilmente Abili”.