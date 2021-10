NOCERA INFERIORE. CONDANNE PER CESARANO E BIANCO, EX CONSIGLIERI DI TORQUATO

2 anni ed 8 mesi per associazione finalizzata al voto di scambio politico mafioso per l’ex Vice Sindaco di Nocera Inferiore Antonio Cesarano e per l’ex consigliere comunale Carlo Bianco. Assoluzione dalla accusa di 416bis per Antonio Pignataro, difeso dall’avvocato Giuseppe Annunziata, ma condanna per lo stesso reato degli ex politici, contro la quale è stato già annunciato ricorso in appello. Il mondo della politica di Nocera Inferiore subisce un duro colpo, proprio alla vigilia dell’apertura della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali della primavera del 2020. Antonio Cesarano e Carlo Bianco, entrambi candidati all’epoca dei fatti, ovvero nel 2017, con le liste dell’attuale sindaco Manlio Torquato, si erano dimessi dopo l’inizio dell’indagine.

Share on: WhatsApp