NOCERA INFERIORE. ERNESTO SICA: “L’UDC SARA’ PRESENTE CON LA SUA LISTA ALLE COMUNALI”

Nella serata di mercoledì 25 gennaio 2022, i vertici provinciali dell’Unione di Centro si sono riuniti a Nocera Inferiore per definire la linea politica e le attività del partito in vista delle prossime elezioni amministrative, con particolare riferimento all’elezione del sindaco e al rinnovo del consiglio comunale. All’incontro erano presenti: il commissario provinciale Ernesto Sica, il consigliere nazionale e coordinatore di Salerno/Nord Antonio Piccirillo ed il commissario cittadino Massimo Petrosino. “E’ stata ribadita l’importanza che riveste la città di Nocera Inferiore nello scacchiere provinciale ed in particolare dell’Agro. Pertanto – dichiarano in una nota il commissario provinciale Sica e i dirigenti dell’Udc – nel segno dell’autonomia è stato chiesto al commissario cittadino di continuare a relazionarsi con tutte le altre forze politiche centriste moderate e civiche, per costruire un polo forte con il chiaro obiettivo di mettere in campo un candidato sindaco unico e soprattutto credibile da proporre alla città. Nocera Inferiore ha bisogno di personalità serie, competenti e con una grande esperienza alle spalle, in grado di mettere in campo una proposta politica valida e chiara con un programma altrettanto valido e chiaro. E’ palese, infatti, la confusione generata negli ultimi anni, che ha lasciato sgomenti i cittadini di Nocera Inferiore. Lavoreremo per una coalizione forte di area moderata, aperta al dialogo con tutti, con un programma altrettanto credibile e con un candidato sindaco condiviso, che possa e sappia risvegliare quell’amore, quella passione, quel consenso e quel contributo dei nocerini che negli anni passati ha consentito alla città di Nocera Inferiore il riconoscimento ed il ruolo di un vero e proprio laboratorio politico. L’Unione di Centro, con una propria lista di candidati autorevoli e competitivi, c’è e ci sarà” conclude la nota dell’Udc.

Share on: WhatsApp