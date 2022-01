COMUNALI 2022: A META’ FEBBRAIO LA DATA PER IL VOTO AMMINISTRATIVO

Mentre il mondo politico nazionale è tutto preso dall’elezione del Presidente della Repubblica, nel resto del Paese ci sono migliaia di sindaci – e di aspiranti tali – che attendono dal Ministero dell’Interno l’indicazione della data precisa per la celebrazione delle elezioni comunali per la primavera del 2022. Dando per scontato che si torni al voto nella tradizionale finestra di fine maggio – inizi giugno, senza rinvii a settembre come accaduto per gli ultimi due anni, il Ministro dell’Interno, con ogni probabilità, indicherà la data del 30 e del 31 Maggio per il voto amministrativo. Dovrebbe restare la scelta della doppia giornata, a distanza di due settimane, esattamente a metà giugno, il voto per gli eventuali ballottaggi.

Share on: WhatsApp