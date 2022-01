SCAFATI. IL 14 FEBBRAIO IN CONSIGLIO COMUNALE LA MOZIONE DI SFIDUCIA A SALVATI

Che bel San Valentino per il Comune di Scafati e per il suo sindaco Cristoforo Salvati: proprio in occasione della Festa degli Innamorati, infatti, è stato fissato il Consiglio Comunale nel corso del quale verrà discussa la mozione di sfiducia che, per il momento, vede il sostegno di 10 consiglieri comunali. Secondo voci che arrivano dal centro dell’Agro, il numero dei dissidenti sarebbe in aumento e, in occasione del Consiglio Comunale del prossimo 14 febbraio, potrebbe superare la fatidica quota 13 che segnerebbe la fine dell’esperienza amministrativa del Sindaco Cristoforo Salvati.

