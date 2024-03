NOCERA SUPERIORE. CENTRO DESTRA VERSO LA FRATTURA, FRATELLI D’ITALIA SOLI CON PAGANO

C’è aria di rottura all’interno del Centro Destra del Comune di Nocera Superiore dove i destini di Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Fratelli d’Italia si divideranno in vista della tornata elettorale per le Comunali 2024. Mentre Fdi resta sulla posizione della candidatura dell’attuale consigliere comunale Franco Pagano, tutto il resto della coalizione, da tempo, ha deciso di lasciare soli gli esponenti del partito di Giorgia Meloni, per individuare il nome di un candidato sindaco che sia in grado di affrontare le elezioni comunali con l’obiettivo dichiarato di vincerle. Nelle prossime ore ci saranno altre importanti riunioni, sull’asse Nocera Superiore – Salerno – Napoli, per chiudere la partita del nome del candidato sindaco di Forza Italia, Lega e Noi Moderati, in modo da avviare, in tempi ragionevolmente rapidi, una campagna elettorale che, sino ad oggi, nella parte politica di Fratelli d’Italia non ha visto nessun passo in avanti.

