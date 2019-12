NOCERA SUPERIORE. GLI AUGURI DI FABBRICATORE CON I SOSTENITORI E LA CITTA’

Peppe Fabbricatore, candidato sindaco alle ultime elezioni comunali di Nocera Superiore sostenuto da tutto il centro destra, oggi impegnato in Consiglio Comunale in una ferma ma costruttiva opposizione, ha qualcosa di importante da comunicare a tutti i sostenitori ed alla Città di Nocera Superiore. E’ per questa ragione che lo staff di Fabbricatore ha dato appuntamento a tutti per martedi’ 24 Dicembre, la vigilia del Santo Natale, nei pressi di Corso Matteotti, per un brindisi di augurio ma anche per un incontro che dovrebbe costituire un punto di partenza per la futura attività politica sul territorio.

