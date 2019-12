IL PIANO DIGITALE FIRMATO CASALEGGIO CHE METTE IN CRISI IL GOVERNO CONTE

Tutti i retroscena della riunione del Consiglio dei Ministri di ieri, pubblicati dai principali quotidiani nazionali, parlano di un momento di forte tensione quando si è trattato di discutere ed inserire nel Milleproroghe, il testo di una riforma digitale che, in calce, portava un ringraziamento a Davide Casaleggio, Presidente della Casaleggio Associati. Del testo, in giro, non vi è traccia ma pare che si tratti di un provvedimento per la Identità Digitale, la tracciabilità di ogni accesso alla rete ed un registro nazionale delle connessioni: insomma, roba da Grande Fratello, quello di Orwell e non di Casalino, sia ben chiaro. Al tavolo della riunione Partito Democratico e, soprattutto, Italia Viva hanno espresso forti perplessità che, tradotto dalla politica al gergo quotidiano, significa “o si cambia o non lo si vota”. Insomma, superato l’ostacolo della Legge di Bilancio, la maggioranza deve ritrovare la sua unità e lo deve fare prima che si inizi a discutere della riforma della Legge Eelettorale.

