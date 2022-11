NOCERA SUPERIORE HA DUE CONSIGLIERI PROVINCIALI: CARMINE AMATO E ROSARIO DANISI

Nocera Superiore puo’ vantare un piccolo record: insieme ad Eboli, è l’unico comune ad avere a Palazzo Sant’Agostino due consiglieri provinciali. Il primo, già in Consiglio dal Dicembre dello scorso anno, è Rosario Danisi, eletto con la lista Campania Libera all’interno del centro sinistra, il secondo è Carmine Amato, esponente di Fratelli d’Italia, primo dei non eletti nella lista del partito di Giorgia Meloni, adesso prossimo all’ingresso in Consiglio Provinciale, dopo le dimissioni di Sonia Alfano.

