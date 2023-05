NOCERA SUPERIORE. IL COORDINAMENTO CITTADINO DI FDI PRESENTA LE PRIMARIE

Il Circolo di Fratelli D’Italia di Nocera Superiore, in vista della tornata elettorale della primavera prossima per il rinnovo del consiglio comunale, ha scelto di ricorrere allo strumento delle Primarie per l’individuazione del candidato alla carica di sindaco. I cittadini di Nocera Superiore saranno chiamati ad esprimersi nella giornata di sabato 17 giugno.

Nel corso dell’incontro con la stampa, che si svolgerà presso la

sezione di Fratelli D’Italia al Corso Matteotti, saranno comunicate tutte le procedure e le modalità di voto e presentati tutti i candidati alle primarie. All’incontro parteciperanno il coordinatore cittadino Concetta Galotto, il consigliere provinciale Carmine Amato e il vice coordinatore regionale Giuseppe Fabbricatore.

Share on: WhatsApp