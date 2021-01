NOCERA SUPERIORE. IL SINDACO RICHIUDE LE SCUOLE, L’OPPOSIZIONE VA DAL PREFETTO

“Siamo pronti anche ad andare in Prefettura, faremo di tutto pur di ricevere chiarimenti, ne abbiamo diritto noi e tutti i cittadini di Nocera Superiore”, sono le parole dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore, Carmine Amato e Franco Pagano, del consigliere Rosario Danise eletto con la lista “Fabbricatore sindaco” e di Francesco Saverio Minardi. Domani incontreranno una delegazioni di genitori e valuteranno la trasferta in Prefettura a Salerno. Gli esponenti dell’opposizione si mostrano amareggiati dopo la comunicazione del sindaco Giovanni Maria Cuofano, giunta in serata, del rinvio dell’attività didattica in presenza per l’emergere di alcune positività dallo screening che ha coinvolto il personale scolastico, mentre si attendono anche ulteriori esiti. “Non può liquidare tutti con un video. – scrivono – Abbiamo diritto di sapere tutta la verità. Noi come consigliere e la cittadinanza tutta, vogliamo conoscere numeri e dati. Subito”. “Tra l’altro non comprendiamo come si possa arrivare a tarda sera a fare una comunicazione del genere. Se si sapeva che oggi giungevano parte dei risultati dello screening, bisognava prevedere già ieri uno slittamento dell’apertura delle scuole così da consentire ai genitori di organizzarsi. Lo sa il sindaco che non tutti hanno la baby sitter a disposizione?”. I consiglieri fanno riferimento anche ad altri aspetti: “L’intera gestione della pandemia è stata sbagliata – aggiungono – dalla diffusione, da non si sa chi, dell’elenco delle persone in quarantena, a questioni più recenti. Tutto vergognoso”. Oltre a chiarimenti, chiedono anche le dimissioni dell’assessore Maria Stefania Riso.

