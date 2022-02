NOCERA SUPERIORE. INCOMPATIBILITA’ PER IL VICE SINDACO ? ARRIVA UN ESPOSTO AL PREFETTO

Una lunga e dettagliata lettera, a firma di un legale, è stata recapitata, in queste ore, a tutti i Consiglieri Comunali di Nocera Superiore ed anche direttamente alla Prefettura di Salerno, circa un presunto caso di incompatibilità dell’attuale Vice Sindaco Vincenzo Citarella, per una società gestita dal padre, in contenzioso con la stessa amministrazione comunale del Sindaco Cuofano. La notizia giunge alla vigilia di un infuocato consiglio comunale, in programma per domani, quando si discuterà di una variante al PUC per quanto riguarda l’area industriale che procede ad una modifica del Piano Urbanistico Comunale, voluto ed approvato dallo stesso Sindaco in carica nel precedente mandato.

