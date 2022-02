STATUTO M5S, SI RIVOTA IL 10 ED 11 MARZO DOPO LA SOSPENSIONE DEL TRIBUNALE

E’ stata convocata una nuova votazione on line, riservata solo agli iscritti da piu’ di sei mesi al M5S, per l’approvazione dello statuto dopo lo stop imposto dal Tribunale di Napoli, per violazione delle norme interne. Lo stop alla validità della prima votazione, avvenuta nel mese di agosto del 2021, era giunto dopo i ricorsi presentati al Tribunale da alcuni iscritti del M5S che lamentavano la violazione delle regole di funzionamento interno: adesso c’è anche una nuova data per le votazioni on line che riguarderanno le modifiche allo statuto ma anche la possibilità che il M5S venga iscritto nel registro nazionale dei partiti per poi accedere ai finanziamenti del 2×1000.

