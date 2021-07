NOCERA SUPERIORE. OPPOSIZIONE CONTRO IL SINDACO: “PER ASSUNZIONI USA GRADUATORIE DI ALTRI COMUNI”

Tutti i consiglieri di opposizione del Comune di Nocera Superiore, questa mattina, hanno firmato una interrogazione contro il sindaco Cuofano che, nonostante gli appelli di diverse forze politiche, continua ad utilizzare le graduatorie di altri enti, per sopperire alla mancanza di personale all’interno degli uffici comunali. A firmare la interrogazione I Consiglieri Comunali di Minoranza del Consiglio Comunale di Nocera Superiore, Amato Carmine, Danisi Rosario, Minardi Francesco Saverio, Fabbricatore Giuseppe, Pagano Franco, Salzano Giuseppe.

“Non può non rilevarsi che frequentemente, in questi mesi, si è fatto ricorso all’uso per il reclutamento del personale di modalità diverse dagli ordinari concorsi; ed invero, per alcune unità la relativa assunzione è avvenuta attraverso lo strumento della stabilizzazione, ma sempre più si è prediletto ricorrere allo strumento assunzionale che prevede l’avviso pubblico per lo scorrimento di graduatorie detenute da altri enti, ed in tale contesto è stato anche approvato apposito regolamento di disciplina.”

Lo scrivono i consiglieri di opposizione. Poi un passaggio sulla necessità di tutelare il territorio.

In questo particolare periodo di crisi emergenziale post pandemia, la politica dovrebbe guardare l’interesse territoriale, pertanto si chiede: a – di conoscere, in prospettiva, i numeri delle unità lavorative che nel prossimo futuro dovranno essere rimpiazzate; b – di conoscere le carenze della pianta organica e il piano di sostituzione, se esistente, approvato dell’amministrazione comunale; c – di vagliare la possibilità di dare corso, per tutte le unità lavorative da assumere, ad un’unica complessa procedura concorsuale, seppur differenziata, tale da contenere i costi, ma nel contempo consentire ai cittadini di poter partecipare, operando quindi la scelta dei soggetti da contrattualizzare tra quelli risultanti realmente vincitori nella procedura concorsuale e non tra quelli in attesa di scorrimento di graduatoria.