MERCATO SAN SEVERINO. SOMMA: “LAVORI SANT’EUSTACHIO, RISPOSTA CONCRETA AI CITTADINI”

Sono iniziati, questa mattina, nella zona di Sant’Eustachio di Mercato San Severino, i lavori per il miglioramento della funzionalità del sistema fognario, che si inserisce all’interno di un piano piu’ ampio e complessivo di opere per adeguare la rete di raccolta delle acque reflue. Un intervento poco appariscente ma sicuramente importante come sottolineato dal sindaco Antonio Somma.

Questi interventi – dichiara il primo cittadino – rivestono carattere altamente rilevante nell’ambito della salvaguardia delle risorse naturali, perché finalizzati al corretto collettamento dei reflui comunali recapitandoli a depurazione, obiettivo da raggiungere ai fini della soluzione dell’annoso problema del disinquinamento.

Continuiamo a dare risposte ai cittadini – conclude il Sindaco Somma – su una tematica come quella della problematica della rete fognaria ad esempio nella frazione Sant’Eustachio sulla quale siamo sempre stati giustamente pungolati dalla cittadinanza alla quale, oggi, forniamo soluzioni concrete dimostrando che le loro segnalazioni sono al centro della nostra attività amministrativa. Aggiungo a riguardo che abbiamo presentato progetti riguardanti altri tratti della rete fognaria, progetti il cui finanziamento é in corso di approvazione”.