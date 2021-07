PONTECAGNANO FAIANO. ACCUSE A LANZARA SU BIODIGESTORE, IL SINDACO: “DENUNCIA PENALE E RISARCIMENTO DANNI”

Oggi ho deciso che procederò a denunciare penalmente e civilmente colui il quale ha scritto i contenuti, che pubblico integralmente per farvi rendere conto della loro gravità.”

Faccio un appello affinché il confronto democratico possa essere sempre più forte, acceso, di qualità, ma comunque leale e pacifico. Appassioniamoci alla politica perché è la cosa più bella che ci sia; una politica di amore per il prossimo e non di odio, derisione e menzogne.”

Poi l’appello alle altre forze politiche: ” Lancio un appello alle forze politiche e ai cittadini per un dibattito che sia sempre sano e rispettoso. Propongo a questi di unirsi a me nella campagna di @paroleostili e firmare il Manifesto della comunicazione non ostile. Un principio che condivido con voi e invito a leggere.