DE LUCA: “IN CAMPANIA LA SCUOLA RIAPRIRA’ SULLA BASE DELLA VACCINAZIONE DEGLI STUDENTI”

Salta l’apertura delle scuole in Campania al 15 Settembre ? Pare proprio di si, stando alle parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha annunciato, nel corso della consueta diretta del venerdi’, che “l’anno scolastico ripartirà in base al livello di vaccinazione dei giovani studenti”. Un chiaro messaggio, confermato, anche da un altro passaggio nel quale De Luca ribadisce che “la fine di agosto ed i primi 15 giorni di settembre verranno utilizzati per completare la vaccinazione degli studenti prima dell’apertura delle scuole”.

