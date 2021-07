EBOLI. TONINO CUOMO, TRE LISTE PER LA CORSA VERSO LA CARICA DI SINDACO

Saranno tre le liste in campo per sostenere la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di Eboli dell’ex parlamentare Tonino Cuomo: un numero voluto proprio da Cuomo che, da sempre, guarda alla sostanza della politica piu’ che alla forma. Meglio poche liste ma molto competitive che una coalizione molto ampia ma fatta, per lo piu’, da semplici certificati elettorali e non da candidati veri. Cuomo, intanto, è al lavoro per l’organizzazione dell’evento di presentazione della candidatura alla carica di primo cittadino di Eboli che, salvo cambiamenti di programma, si terrà entro la fine della prossima settimana. La mancanza della data ufficiale del voto sta giocando ancora un ruolo di freno sull’inizio della campagna elettorale di Cuomo che punta ad una presenza capillare su tutto il territorio comunale.

Share on: WhatsApp