NOCERA SUPERIORE. ROSARIO DANISI: “CREARE LAVORO E RICCHEZZA PER LA NOSTRA COMUNITA'”

Continua la campagna elettorale, sul territorio di Nocera Superiore, del candidato sindaco Rosario Danisi che, attraverso i suoi canali social, adesso lancia una serie di proposte concrete per il mondo del lavoro e per la nascita di nuove attività produttive.

“Garantire l’avvio di nuove attività produttive” scrive Danisi, ” e consentire la nascita di nuovi posti di lavoro. Saremo al lavoro, ogni giorno, per aumentare la ricchezza della nostra Comunità: agevolazioni fiscali per chi assume i nostri giovani, uno sportello lavoro per facilitare l’incontro della domanda e dell’offerta. Nocera Superiore sarà Migliore.”