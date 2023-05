NOI MODERATI: IL 20 E 21 MAGGIO A ROMA ASSEMBLEA COSTITUTIVA DEL NUOVO PARTITO

Sarà il fine settimana tra il 20 ed il 21 Maggio, a pochi giorni dall’esito del voto delle amministrative 2023, a vedere la nascita di NOI MODERATI, il nuovo partito di centro che nasce dalla fusione di diversi soggetti politici che, da anni, orbitavano nell’area moderata vicina al centro destra. Noi Moderati vedrà la luce nel corso dell’assemblea costitutiva che, con ogni probabilità, indicherà in Maurizio Lupi il nuovo leader nazionale del movimento che vede anche la partecipazione del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Ed all’interno della nuova dirigenza nazionale di NOI MODERATI ci sarà spazio anche per il parlamentare salernitano Pino Bicchielli che, negli ultimi mesi, ha portato avanti un grande lavoro sul territorio, ottenendo importanti adesioni e con altri nomi della politica locale pronti a sostenere il progetto di Noi Moderati. Chiusa la fase costitutiva a livello nazionale, partirà sui territori la campagna di tesseramento che ci concluderà, in autunno, con la celebrazione dei congressi e l’elezioni dei nuovi dirigenti regionali e provinciali.

