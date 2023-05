DA GUZZO A PIERRO, I BIG CHE SI METTONO IN GIOCO PER LE COMUNALI 2023

Dalla Camera dei Deputati al Consiglio Comunale di Roccagloriosa, dalla Vice Presidenza della Provincia di Salerno al Consiglio Comunale di Novi Velia: da una parte il parlamentare della Lega Attilio Pierro, dall’altra l’esponente del Partito Democratico Giovanni Guzzo. Un legame con i territori, proprio con i piccoli borghi nel cuore del Cilento, che ha spinto Giovanni Guzzo ed Attilio Pierro a scendere in campo per questa tornata elettorale per le Comunali 2023 nei comuni dai quali hanno iniziato a fare politica, muovendo i primi passi nel mondo delle istituzioni. Una scommessa che è ancora piu’ rischiosa rispetto a tutti quanti gli altri candidati, perchè per un parlamentare o per un Vice Presidente della Provincia non essere eletti in Consiglio Comunale rappresenterebbe una brutta batosta.

