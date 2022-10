NOMINE NEL GOVERNO MELONI. LA LEGA IN CAMPANIA PUNTA SUL NOME DI PINA CASTIELLO

Non eletta alle ultime elezioni Politiche del 25 Settembre, l’ex parlamentare della Lega Pina Castiello, secondo le ultime voci che giungono da Roma, dovrebbe entrare a fare parte del Governo Meloni con la carica di sottosegretario. Con Pina Castiello al Governo non ci sarebbe nessuna speranza per i parlamentari eletti (Cantalamessa, Zinzi e Pierro) che, a questo punto, dovranno solo guardare con attenzione alla composizione delle Commissioni. Pina Castiello ha già ricoperto l’incarico di sottosegretario al Ministero del Sud, nel corso del Governo Giallo Verde, con Giuseppe Conte Presidente del Consiglio.

