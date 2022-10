PROVINCIALI 2022. CENTRO DESTRA IN CERCA DEL NOME, AZIONE-IV RESTA FUORI DALLA CONTESA

Il Centro Destra sta per definire il nome del candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno, in vista delle elezioni del prossimo 20 Novembre: ieri mattina una riunione tra i rappresentanti dei partiti con un confronto tra Ruberto (Forza Italia), Pierro (Lega) e Gambino (Fratelli d’Italia), che ha portato ad una prima rosa di nomi che, nella giornata di oggi, dovrebbe avere una ulteriore scrematura, prima di giungere alla decisione definitiva. Intanto Azione-Italia Viva, dopo aver provato ad indicare la candidatura di Cecilia Francese, Sindaco di Battipaglia, anche alla luce di alcuni chiarimenti interni, ha deciso di lasciare assoluta libertà di voto ai sindaci ed ai consiglieri comunali della Provincia di Salerno. Per il partito movimento di Matteo Renzi e di Carlo Calenda non ci sarà nessun candidato ufficiale per la Presidenza della Provincia di Salerno.

