NON E’ LERCIO: IL MINISTERO DELL’INTERNO FA UNA DIRETTIVA PER LA PIPI’ IN BAR E RISTORANTI

Non si tratta di una delle esilaranti notizie rilanciate dal sito Lercio.it, ma della triste verità: il Ministero dell’Interno ha inviato una circolare a tutte le Prefetture per effettuare i controlli sull’utilizzo dei servizi igienici all’interno dei locali pubblici. Si, è vero: una circolare per disciplinare la pipi’ di clienti ed avventori. Secondo il documento, vergato dagli Uffici del Viminale, in zona gialla (guarda un po’, giocano anche sui colori), i clienti possono entrare all’interno del locale per fare i propri bisogni e “comunque per il tempo necessario”. In fascia rossa ed arancione, invece, l’ingresso nei locali è consentito solo per l’acquisto e l’asporto dei prodotti ma non per l’uso dei servizi igienici, seppure urgente ed indifferibile. Insomma, per le Regioni in fascia rossa ed arancione prima di andare al bar o al ristorante, fate tutto cio’ di cui avete bisogno.

