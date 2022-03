NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “AD AULETTA PER DISCUTERE DI AMBIENTE E TERRITORIO CON ASSOCIAZIONI RADICI”

“Invitato dal Presidente dell’Associazione Radici, questa mattina, ho preso parte, ad Auletta, ad una riunione per ascoltare le preoccupazioni degli imprenditori locali per gli insediamenti industriali nell’area industriale di Buccino. Insieme a me anche i colleghi Tommaso Pellegrino e Michele Cammarano con i quali abbiamo preso atto dell’allarme ambientale che si avverte in una delle zone piu’ incontaminate di tutta la Regione Campania da dove provengono “gioielli” della nostra cultura gastronomica, come l’Olio d’Oliva Extra Vergine.”

Lo scrive il Consigliere Regionale Nunzio Carpentieri.

“Gli oltre 400 imprenditori, associati a Radici, temono che l’insediamento nell’area Industriale di Buccino delle Fonderie Pisano e di un impianto di compostaggio possa compromettere l’integrità dell’ambiente di tutta l’area. La questione merita una profonda riflessione da parte di tutti i soggetti istituzionali che hanno partecipato alla filiera delle autorizzazioni e delle concessioni: li invito a rivedere le scelte effettuate in passato, li esorto a visitare i luoghi di cui, oggi, sono stato ospite, per comprendere, fino in fondo, il legame di sangue che esiste tra ambiente ed economia rurale e agroalimentare.”