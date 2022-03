BRACIGLIANO. IL SINDACO RESCIGNO OSPITE A PROCIDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PARCO LETTERARIO

Presso l’Aula Consiliare Comune di Procida, si è tenuta la conferenza stampa in presenza dei Sindaci di Procida, Montoro, Bracigliano, Calvanico, Contrada e Solofra sul tema “Itinerari da Fiaba – con Giampbattista Basile”, che rientra nell’ambito del programma unitario di percorsi turistici dal Parco Letterario “Lo Cunto de li Cunti” di Giambattista Basile. Il Comune di Bracigliano sarà la sede del Parco Letterario.

Presenti, in rappresentanza di Bracigliano, il Sindaco Antonio Rescigno, il suo vice Domenico Moccia, l’Assessore alla Cultura Linda Corvino, il Presidente della Consulta delle Associazioni di Bracigliano Mario Provitera, i titolari di alcune attività ricettive locali e alcuni cittadini, che si sono recati presso l’Isola, eletta Capitale della Cultura Italiana 2022.

“Un onore per noi – ha dichiarato il Sindaco Rescigno – essere ospitati qui a Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022. Ringrazio il Sindaco di Procida, Raimondo Ambrosino, e l’intera Amministrazione Comunale per averci offerto una calorosa accoglienza presso questa splendida isola per dibattere sul rilancio del turismo in Campania attraverso il programma unitario di percorsi turistici dal Parco Letterario “Lo Cunto de li Cunti” di Giambattista Basile. Il Comune di Bracigliano, con il supporto di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno con le proprie competenze e professionalità, metterà in campo ogni sforzo in termini di disponibilità del proprio territorio al servizio di un progetto meritevole della massima attenzione per favorire il rilancio dello sviluppo socio-economico in tutta la Regione Campania”.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti c’è stata la discussione sul libro “Napoli, zuccaro & cannella. Cibi e vini da favola nel Cunto de li Cunti” (Valtrend Edizioni) con l’autrice Manuela Piancastelli ed il giornalista Luciano Pignataro. Letture de li Cunti del direttore artistico Gaetano Stella e la degustazione di dolci di Procida e pizze a cura dell’Associazione “Pizzaioli Napoletani” con i prodotti dei Comuni di Procida, Montoro, Bracigliano, Calvanico, Contrada e Solofra. E’ intervenuto anche il dirigente dell’istituto alberghiero “Petronio” professor F. Monaco.

Obiettivo prioritario del progetto è l’infrastrutturazione degli Itinerari, l’integrazione con i programmi che puntano ad orientare flussi turistici verso le aree interne, la destagionalizzazione ed il raccordo con Procida Capitale italiana della Cultura 2022. Il Progetto finanziato con i fondi del POC Campania 2014/2020. Per l’occasione, il Sindaco Rescigno ha anche descritto il lancio dell’International Music Competition “Francesco Cardaropoli – Giovani Promesse”, un contest musicale di eccellenza che si terrà dal 4 al 9 aprile 2022 presso lo storico Palazzo De Simone a Bracigliano, con un montepremi di 10mila euro per i vincitori.