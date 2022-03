ROSSELLA SESSA (FI): “CONVERSIONE DL ENERGIA, PREVALGANO BUON SENSO ED INTERESSE DEI CITTADINI”

Inizia martedi’ 8 Marzo nelle Commissioni Riunite Ambiente e Attività Produttive della Camera dei Deputati la discussione per la conversione in legge del Decreto Energia, emanato dal Governo Draghi per prorogare le misure a favore delle imprese e delle famiglie e per stanziare fondi per gli Enti Locali, a cominciare da Regioni e Comuni. Al lavoro per l’esame del provvedimento ci sarà anche la deputata di Forza Italia Rossella Sessa che, già nei giorni scorsi, ha incontrato una serie di imprenditori e di artigiani della Provincia di Salerno, alle prese con le difficoltà dell’aumento dei costi dell’energia. “Spero che il Decreto Energia”, sottolinea Rossella Sessa, “possa essere al piu’ presto convertito in Legge, per consentire anche a tante amministrazioni comunali di poter redigere, con tranquillità, i bilanci di previsione 2022. Accanto ai Comuni è bene ricordare che il DL Energia interviene anche per i costi energetici delle strutture Ospedaliere di competenza delle Regioni, aumentando, per i prossimi mesi, la dotazione finanziaria necessaria. Siamo in una situazione di grande emergenza e, per questa ragione, spero che nella valutazione delle norme del decreto Energia prevalgano tra tutti i colleghi il buon senso e la necessità di dare un risposta immediata al Paese”

