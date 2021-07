NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “ASSEMBLEA PROVINCIALE, MOMENTO DI GRANDE CONFRONTO”

Nel mio intervento, ho affidato ai presenti due semplici considerazioni, alle quali tengo in particolar modo.

La prima riguarda proprio gli amministratori locali. Per continuare a crescere e a radicare il partito sul territorio occorre valorizzare l’impegno e il sacrificio dei tanti sindaci, assessori e consiglieri comunali che ogni giorno faticano in prima linea per guidare le loro comunità.

La seconda riguarda invece la necessità di non dimenticare mai, anche in un momento così positivo per Fratelli d’Italia, da dove veniamo e chi eravamo all’inizio di questo percorso bello e impegnativo che ci spinge ad essere, oggi, il primo partito del centro destra.