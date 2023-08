NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “CURARSI IN CAMPANIA? E’ COME GIOCARE AL LOTTO: CI VUOLE FORTUNA”

“Dopo le ambulanze senza medico nel Cilento, dopo lo stop ai ricoveri nel mese di Agosto per l’Ospedale di Eboli, adesso arriva l’ennesima certificazione della fallimentare gestione della Sanità Pubblica in Campania: dal 1 Settembre, a causa della mancanza di medici rianimatori, verranno sospesi gli interventi già programmati nell’Ospedale Fucito di Mercato San Severino.”

Lo dichiara Nunzio Carpentieri, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Trasparenza.

Curarsi in Campania, oramai, è come giocare un terno al lotto: ci vuole tanta fortuna e solo in pochi ci riescono. La situazione che, durante l’estate 2023, è emersa in molte zone del nostro territorio non è piu’ tollerabile e ritengo che il silenzio del Presidente De Luca su questi problemi gravissimi rappresenti una resa dinanzi alla incapacità di programmare e di gestire il sistema in tutta la Regione Campania.