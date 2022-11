NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “DE LUCA FACCIA PRESTO, CHIEDA STATO DI CALAMITA’ NATURALE”

A determinare tutto questo è stata senza dubbio l’eccezionalità delle piogge. Ma è vero anche che ad aumentare i danni è l’incuria, la mancanza di attenzione per il territorio, l’incapacità di mettere in campo azioni concrete di prevenzione del rischio idrogeologico. C’è dunque una chiara responsabilità politica, di cui qualcuno dovrà pure rispondere. A cominciare dalla Regione Campania, che ha competenze dirette in materia.”

Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.