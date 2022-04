NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “LETTERA A DE LUCA E CARFAGNA PER MERCATI ORTOFRUTTICOLI””

Uso

Usiamo i cookie necessari per far funzionare il nostro sito. Noi e i nostri partner intendiamo inoltre usare cookie opzionali, anonimi, analitici per migliorare il nostro sito. Nessun cookie sarร salvato a meno che l'utente non lo attivi facendo clic sui tasti "Salva la selezione" o "Accetta tutto". Dopo che l'utente avrร deciso come procedere, un cookie verrร impostato sul suo dispositivo per ricordare le sue preferenze.



Conservazione

Conserviamo le impostazioni dell'utente per sei mesi. L'utente puรฒ cambiare idea in qualsiasi momento facendo clic sul tasto "Gestisci i cookie" nella parte inferiore destra di ogni pagina.