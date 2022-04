SUPER BONUS 110%: I DATI DI ENEA CONFERMANO LA CRESCITA ANCHE A MARZO 2022

Il Superecobonus 110% si conferma uno strumento di enorme interesse per condomini e proprietari immobiliari: anche nel mese di marzo la crescita di asseverazioni ed investimenti, rispetto a febbraio, è notevole, a riprova dell’interesse diffuso perso questa detrazione.

Stando ai dati ENEA, in Italia a marzo sono state definite 139.029 asseverazioni: quasi 17mila in più rispetto a febbraio (122.548). Il trend di crescita continua quindi a consolidarsi di mese in mese.

Sensibile l’incremento anche degli investimenti ammessi a detrazione, che a marzo hanno abbondantemente superato i 24 miliardi di euro (a fronte dei 21.144.508.224,72 di febbraio).

Torna a crescere – dopo i lievi cali registrati a gennaio e febbraio – l’investimento medio dei condomini (più di 542 mila euro, 4mila in più rispetto a febbraio) come pure quello relativo agli edifici unifamiliari e di quelli funzionalmente indipendenti.

La situazione in Campania

Positivo il trend anche in Campania: 8.094 le asseverazioni concluse nel mese di marzo, quasi mille in più rispetto a febbraio (quando sono state 7.103). In sensibile aumento anche gli investimenti ammessi a detrazione che a marzo sfiorano il miliardo e 800 milioni (1.786.594.364,77).

Gli investimenti medi restano, in Campania, al di sopra del dato medio nazionale: sia per i condomini (quasi 579 mila euro, contro la media-Italia di poco superiore ai 542), che per gli edifici unifamiliari (oltre 117 mila euro, quasi seimila in più del dato medio nazionale) e funzionalmente indipendenti (106 mila euro, diecimila in più della media nazionale).