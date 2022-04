GUIDA AGLI INCENTIVI PER LE IMPRESE: L’ULTIMO VOLUME DI GIUSEPPE ARLEO

Aiutare imprenditori, commercialisti e consulenti nel districarsi nei meandri delle disposizioni agevolative concesse dallo Stato alle imprese.

Nasce con questo obiettivo la “Guida agli incentivi per le imprese” edita da Il Sole 24 Ore e curata dal commercialista e coordinatore dell’Osservatorio NextGeneration.EU del think tank Competere.eu Giuseppe Arleo.

“Guida agli incentivi per le imprese- spiega Arleo- intende fare ordine nella materia e indirizzare il lettore verso gli incentivi più adatti alla propria realtà produttiva, facilitandolo nella ricerca dei bandi, nell’inoltro delle domande e nella compilazione dei moduli spesso non intuitivi. Nel volume trovano spazio gli strumenti di promozione della nuova impresa e quelli per consolidare e facilitare l’espansione di quella esistente; le misure per l’innovazione e per l’internazionalizzazione, così come quelle per accelerare una riconversione complessiva verso nuovi modelli di sviluppo. In sostanza un vademecum operativo per conoscere e utilizzare – abbattendo i rischi di dispersività e di perdite di tempo, ben noti ai navigatori della rete – le agevolazioni concesse dallo Stato per realizzare e sostenere ogni progetto o iniziativa imprenditoriali.

Al di là delle risorse del Recovery Fund e delle altre fonti finanziarie europee, che per la gran parte saranno utilizzate per interventi pubblici e riforme strutturali, non vanno trascurate le tante opportunità già disponibili,

destinate direttamente alle imprese. La novità rispetto al recente passato è che questi strumenti saranno molto probabilmente supportati da coperture finanziarie adeguate, al contrario di quanto spesso si è purtroppo dovuto riscontrare in passato. La grande sfida è che siano rese più fruibili anche dallo snellimento di procedure e dall’eliminazione di inutili duplicazioni.”

“Con questo progetto Competere.Eu- scrivono nella postfazione al volume il Presidente Pietro Paganini e Segretario Generale Roberto Race aggiunge un ulteriore tassello alle nostre numerose iniziative di supporto alle imprese.

In questo volume Arleo spiega gli strumenti di cui il sistema produttivo italiano può beneficiare per favorire l’innovazione e la transizione verso filiere produttive più resilienti e sostenibili, in linea con gli indirizzi espressi nel Pnrr.”

Il volume sarà presentato in anteprima domani giovedì 7 aprile alle 18 nell’ambito della rubrica di Competere.Eu “Un libro in 20 minuti”. Parteciperanno Giuseppe Arleo, Pietro Paganini e Roberto Race.