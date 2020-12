NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “RITIRATO EMENDAMENTO FONDI AGRO DOPO RASSICURAZIONI GIUNTA”

Con l’emendamento ho chiesto di stanziare un finanziamento aggiuntivo di 1 milione di euro per la rimozione dei rifiuti che ostruiscono il deflusso delle acque, per la demolizione del ponte, la rinfunzionalizzazione dell’impianto di grigliatura di Foce Sarno e la successiva ricostruzione del viadotto in condizioni di sicurezza.”

Quello effettuato in Consiglio regionale resta un passaggio fondamentale, perché il mio emendamento ha colpito nel segno ed è servito a richiamare ancora di più l’attenzione di tutti sul problema degli allagamenti dovuti alle esondazioni dell’Alveo Comune Nocerino. A tutti ho chiesto un’assunzione di responsabilità e un impegno urgente, per evitare che in futuro ci si possa trovare di fronte ad una tragedia. A quel punto nessuno potrà dire di non averlo saputo per tempo.