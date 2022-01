NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “SANITA’ E TAGLI TETTI DI SPESA, DE LUCA PENALIZZA CITTADINI”

“Ancora una volta, in Campania, a pagare saranno i cittadini, costretti a rinunciare al diritto alla salute. La Delibera 599 della Giunta Regionale che prevede, per il 2022, il taglio dei tetti di spesa per i Centri di Analisi privati, va, immediatamente rivista e ritirata perchè in Campania sono già troppi i cittadini che, a causa dei costi, hanno rinunciato alle cure preventive, proprio a cominciare dalle analisi diagnostiche. ”

Lo scrive il consigliere regionale di Fdi Nunzio Carpentieri, Presidente della Commissione Trasparenza.

“Il Presidente De Luca, che continua a raccontarci la favola della Sanità Campana che funziona alla perfezione, la smetta di giocare sulla pelle dei cittadini ed anzichè limitarsi a fare la voce grossa con il Governo nazionale, sia capace di ottenere fondi aggiuntivi per la sanità di casa nostra. Nei prossimi giorni convocherò lo stesso De Luca ed i Dirigenti del Settore della Sanità dinanzi alla Commissione Trasparenza per conoscere le ragioni che hanno portato al taglio dei fondi ed anche per verificare quali strumenti adottare per ottenerne la revoca o l’annullamento.”