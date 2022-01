VERSO IL QUIRINALE. ANTONIO IANNONE (FDI): “SONO GIORNI CHE FANNO LA STORIA DELLA REPUBBLICA”

Eletto per le prima volta in Senato a marzo del 2018, Antonio Iannone, Senatore di Fratelli d’Italia, si appresta ad affrontare il suo primo voto per l’elezione del Presidente della Repubblica.

Antonio Iannone, la prima volta in aula per l’elezione del Presidente della Repubblica: si sente un po’ emozionato?

“Sicuramente sono giorni che fanno la storia della nostra Repubblica. Votando ogni 7 anni non tutti i Parlamentari hanno fatto questa esperienza. Comunque per me ogni giorno è un emozione perché quando ho iniziato la mia militanza politica, a 14 anni, non avrei mai immaginato di raggiungere certi traguardi, anzi manco mi ponevo l’ipotesi. La passione è rimasta la stessa con la consapevolezza della responsabilità.”

Fratelli d’Italia attende il voto per il Quirinale anche per capire gli effetti politici sulla tenuta del Governo. Siete sempre convinti di andare al voto per le politiche, il prima possibile ?

“Certo per noi si doveva tornare alle urne da subito. Fratelli d’Italia non ha partecipato a nessun governo con PD e 5 stelle, come promesso agli elettori, la coerenza è la virtù distintiva di Giorgia Meloni è sempre più cittadini apprezzano. Tutti i governi figli di manovre di palazzo sono destinati a fallire. Non si può mettere insieme il Diavolo e l’Acqua Santa”