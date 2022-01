QUIRINALE, VOTO DEI POSITIVI: IPOTESI PARCHEGGIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

L’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati sta valutando l’ipotesi di autorizzare i parlamentari ed i grandi elettori che risultassero positivi al Covid a votare all’interno di una apposita area, allestita all’interno del parcheggio di Montecitorio. Il Presidente della Camera Roberto Fico si è detto pronto ad autorizzare il voto in modalità drive in, a condizione che il Governo dia apposita via libera allo spostamento degli elettori positivi per partecipare alle operazioni di voto che inizieranno nella giornata di lunedi’ 24 Gennaio.

