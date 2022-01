MARIO DRAGHI AL QUIRINALE? ED IL PASSAGGIO DI CONSEGNE A PALAZZO CHIGI CHI LO FARA’?

Mario Draghi Presidente della Repubblica ? Una eventualità che non avrebbe creato preoccupazione tra i Costituzionalisti se non altro perchè oggi il “quirinabile” è anche Presidente del Consiglio dei Ministri. E cosi’, in caso di elezioni di Draghi al Quirinale, si aprono una serie di assolute novità nel seppur ampio ventaglio previsto dalle norme costituzionali.

In primo luogo, con l’elezione di Draghi al Quirinale che fine farà il suo attuale Governo ? C’è bisogno delle sue formali dimissioni per aprire le consultazioni che, sia ben chiaro, verrebbero condotte dallo stesso Draghi ? Oppure è sufficiente l’elezione a Capo dello Stato per decretare la fine dell’attività del Governo ?

E poi, una volta eletto Presidente della Repubblica, sarebbe lo stesso Draghi a conferire l’incarico al suo successore a Palazzo Chigi, senza che l’attuale Presidente del Consiglio possa partecipare alla cerimonia di passaggio di consegne.

La eventuale elezioni di Draghi, insomma, al di là degli effetti politici, produrrà anche una serie di precedenti costituzionali che, fino ad ora, mancano nella nostra storia.