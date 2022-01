SALERNO. ROBERTO CELANO: “STRADE VICINALI DA ASFALTARE, BATTAGLIA VINTA”

“Piu’ volte, con note, diffide ed interrogazioni, ho sollecitato un intervento immediato per il ripristino del manto stradale e la messa in sicurezza di via Cupa Parisi che rappresenta l’unica alternativa possibile alla via Beata Teresa di Calcutta. Ciò anche evidenziando il grave pericolo per l’incolumità di passanti ed autoveicoli anche a causa della presenza di un costone franoso. ”

Lo scrive il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano.

L’amministrazione comunale aveva sempre risposto di non poter intervenire, essendo via Cupa Parisi una strada vicinale e, dunque, non nella disponibilità del comune. È finalmente emersa una sentenza della Cassazione (del 2017!), di cui solo ora, a quanto pare sconosciuta l’Ente è venuto a conoscenza, che evidenzia “la responsabilità della PA che non provveda nè alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, nè provveda ad inibirne l’uso generalizzato” (come provocatoriamebte chiesi nell’interrogazione del 28 gennaio del 2020 ben sapendo che non avrebbero potuto chiudere la strada in questione perché l’unica possibile alternativa in caso di chiusura di via Madre Teresa di Calcutta!). L’amministrazione ha finalmente avviato la posa dell’asfalto sulla strada in questione, intervento molto atteso dai residenti!